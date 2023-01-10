Перес: чувствую, что в данный момент я нахожусь в своей лучшей форме

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023.

«Я постоянно работаю над собой. Думаю, результат следующего сезона будет зависеть от того, насколько комфортно я буду чувствовать себя с машиной в самом начале сезона.

Я чувствую, что в данный момент я нахожусь в своей лучшей форме. Я очень хочу продолжать в том же духе и начать следующий год на очень высоком уровне.

Конечно, 2022 год начался очень хорошо. В начале у нас были некоторые проблемы с надежностью, но все шло по плану. Мы с самого начала боролись за чемпионство. У меня была пара неудачных гонок, которые действительно выбили меня из борьбы за чемпионство, так что в этом отношении есть над чем поработать вместе с командой», — приводит слова Переса GPBlog.

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