Сайнс встретился с Марком Маркесом. Фото

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как встретился с соотечественником, шестикратным чемпионом MotoGP Марком Маркесом.
«Нашёл нового товарища для тренировок на период предсезонки», — написал Сайнс, поделившись с подписчиками фото с Маркесом.
Фото: https://twitter.com/Carlossainz55
Фото: https://twitter.com/Carlossainz55
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Сайнс занял пятое место в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде Шерль Леклер был вторым. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Маркес по итогам прошлого сезона MotoGP был 13-м (113 очков). Чемпионом стал итальянец Франческо Баньяя (265 баллов).
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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