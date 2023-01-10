Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, снявшись с голым торсом. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией, на которой демонстрируется его физическая форма.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 Макс набрал 454 балла. Товарищ Хэмилтона по команде Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: