Экипаж «Тойоты» остался пить чай в пустыне, отдав деталь с машины напарникам. Фото

Экипаж гонщика из Саудовской Аравии Язида Аль-Раджи и немца Дирка фон Цитцевица («Тойота») принял решение отдать свою деталь другим гонщикам «Тойоты», Хенку Латегану и Бретту Каммингсу, поняв, что их шансы выше.



«Жаль говорить, что мы устраиваем ещё одно чаепитие в пустыне… На этот раз мы помогли Хенку и Бретту», — написал у себя в социальных сетях фон Цитцевиц.

Фото: Из личного архива Дирка фон Цитцевица

Дирк сообщил, что у Латегана и Каммингса сломалась деталь для задней подвески, и он с Язидом отдал им свою деталь, отметив, что у них хорошие шансы попасть в топ-3. После этого Аль-Раджи и фон Цитцевиц стали ждать, пока боевая техничка из зачёта грузовиков привезёт им такую же деталь.

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт после восьми этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.

4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.