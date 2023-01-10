Экипаж «Тойоты» остался пить чай в пустыне, отдав деталь с машины напарникам. Фото

Экипаж гонщика из Саудовской Аравии Язида Аль-Раджи и немца Дирка фон Цитцевица («Тойота») принял решение отдать свою деталь другим гонщикам «Тойоты», Хенку Латегану и Бретту Каммингсу, поняв, что их шансы выше.
«Жаль говорить, что мы устраиваем ещё одно чаепитие в пустыне… На этот раз мы помогли Хенку и Бретту», — написал у себя в социальных сетях фон Цитцевиц.
Фото: Из личного архива Дирка фон Цитцевица
Дирк сообщил, что у Латегана и Каммингса сломалась деталь для задней подвески, и он с Язидом отдал им свою деталь, отметив, что у них хорошие шансы попасть в топ-3. После этого Аль-Раджи и фон Цитцевиц стали ждать, пока боевая техничка из зачёта грузовиков привезёт им такую же деталь.
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт после восьми этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.
2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.
4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.
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