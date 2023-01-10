Лусиано Бенавидес стал победителем девятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар»-2023.
Победителем в зачёте мотоциклов стал Лусиано Бенавидес, второе место занял Тоби Прайс. Замкнул тройку лучших Скайлер Хоус.
«Дакар»-2023. Мотоциклы. Девятый этап:
1. Лусиано Бенавидес (КТМ) — 3:18.44.
2. Тоби Прайс (KTM) +01.02.
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +02.57.
4. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +06.12.
5. Кевин Бенавидес (КТМ) +07.53.
6. Тони Мулек («Хускварна») +08.46.
7. Мартин Мичек («Орион») +09.58.
8. Франко Каими («Хиро») +10.07.
9. Тоша Шарейна (КТМ) +12.51.
10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +13.13.
Общий зачёт после девяти этапов:
1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 33:55.57.
2. Тоби Прайс (КТМ) +00.03.
3. Кевин Бенавидес (КТМ) +05.09.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +15.40.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +18.24.
6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +18.42.
7. Лусиано Бенавидес (КТМ) +21.35.
8. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 22.47.
9. Дэниел Сандерс («ГасГас») +23.47.
10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +40.38.
- 10 января 2023
-
13:35
-
12:55
-
12:43
-
12:32
-
11:30
-
11:19
-
10:56
-
10:39
-
10:14
-
09:40
-
00:01
- 9 января 2023
-
23:54
-
22:51
-
22:06
-
21:55
-
20:44
-
20:40
-
19:55
-
18:52
-
18:23
-
17:35
-
17:31
-
16:32
-
16:16
-
15:28
-
15:25
-
14:38
-
14:14
-
13:12
-
12:15
-
11:30
-
10:47
-
10:43
-
10:04
-
10:04