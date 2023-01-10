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Лусиано Бенавидес стал победителем девятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

Лусиано Бенавидес стал победителем девятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов
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В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар»-2023.

Победителем в зачёте мотоциклов стал Лусиано Бенавидес, второе место занял Тоби Прайс. Замкнул тройку лучших Скайлер Хоус.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Девятый этап:

1. Лусиано Бенавидес (КТМ) — 3:18.44.
2. Тоби Прайс (KTM) +01.02.
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +02.57.
4. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +06.12.
5. Кевин Бенавидес (КТМ) +07.53.
6. Тони Мулек («Хускварна») +08.46.
7. Мартин Мичек («Орион») +09.58.
8. Франко Каими («Хиро») +10.07.
9. Тоша Шарейна (КТМ) +12.51.
10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +13.13.

Общий зачёт после девяти этапов:

1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 33:55.57.
2. Тоби Прайс (КТМ) +00.03.
3. Кевин Бенавидес (КТМ) +05.09.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +15.40.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +18.24.
6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +18.42.
7. Лусиано Бенавидес (КТМ) +21.35.
8. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 22.47.
9. Дэниел Сандерс («ГасГас») +23.47.
10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +40.38.

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