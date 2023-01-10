Лусиано Бенавидес стал победителем девятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар»-2023.



Победителем в зачёте мотоциклов стал Лусиано Бенавидес, второе место занял Тоби Прайс. Замкнул тройку лучших Скайлер Хоус.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Девятый этап:



1. Лусиано Бенавидес (КТМ) — 3:18.44.

2. Тоби Прайс (KTM) +01.02.

3. Скайлер Хоус («Хускварна») +02.57.

4. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +06.12.

5. Кевин Бенавидес (КТМ) +07.53.

6. Тони Мулек («Хускварна») +08.46.

7. Мартин Мичек («Орион») +09.58.

8. Франко Каими («Хиро») +10.07.

9. Тоша Шарейна (КТМ) +12.51.

10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +13.13.

Общий зачёт после девяти этапов:

1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 33:55.57.

2. Тоби Прайс (КТМ) +00.03.

3. Кевин Бенавидес (КТМ) +05.09.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +15.40.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +18.24.

6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +18.42.

7. Лусиано Бенавидес (КТМ) +21.35.

8. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 22.47.

9. Дэниел Сандерс («ГасГас») +23.47.

10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +40.38.