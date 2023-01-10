В ФИА объяснили причину запрета пилотам Ф-1 делать несогласованные политические заявления

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал решение организации запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.
«Я действительно верю в наш спорт, но сейчас мы озабочены наведением мостов. Спорт можно использовать в мирных целях. Одна вещь, которую мы не хотим, — это чтобы ФИА была платформой для каких-то личных целей. Мы просто будем отвлекаться от спорта. Что гонщики делают лучше всего? Пилотируют. Они очень хороши в этом, и они делают бизнес, делают шоу – они звёзды. Никто их не останавливает. Есть и другие платформы, где можно высказываться.
У меня тоже есть что сказать, но это не значит, что я буду использовать для этого ФИА. Я считаю, что ФИА должна быть нейтральной, а суперзвёзды нужны нам для занятий спортом», — приводит слова бен Сулайема Motorsport.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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