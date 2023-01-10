ФИА ищет двух новых гоночных директоров Формулы-1 на сезон-2023

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем ответил на вопрос, останутся ли директора гонок Формулы-1 (Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ) на своих постах в 2023 году.

«Нет. Идет процесс. У нас есть команда, работающая над подготовкой стюардов и директоров гонок. У вас не может быть только один человек. Я думаю, что у вас должен быть второй вариант. Что, если что-то случится? Мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, если хотим укрепить наш спорт. Я всегда верю, что в мире есть кто-то лучше, лучший стюард, лучший директор гонки… наша команда готовит их, и я обещаю вам, они у нас будут», — приводит слова бен Сулайема Marca.

Ранее бен Сулайем прокомментировал решение организации запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.