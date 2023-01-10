Ван Кастерен выиграл девятый этап «Дакара» в классе грузовиков и приблизился к Лопрайсу

В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-марафона «Дакар» – 2023. Его победителем в зачёте грузовиков стал голландский гонщик Янус ван Кастерен. Вторым был ещё один гонщик из Нидерландов, Паскаль де Бар. Замкнул тройку лучших представитель Чехии Ярослав Вальтр.



«Дакар»-2023. Грузовики. Девятый этап:



1. Янус ван Кастерен («Ивеко») – 3:40.52.

2. Паскаль де Бар («Рено») +3.06.

3. Ярослав Вальтр («Татра») +4.21.

4. Алеш Лопрайс («Прага») +11.09.

...8. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +41.00.



Общий зачёт после девятого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.

5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.