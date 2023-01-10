В ФИА рассматривают расширение Формулы-1 до 12 команд

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что нет никаких причин не расширять сетку Формулы-1 до 12 команд в свете намерений «Андретти» и Cadillac присоединиться к Формуле-1.

Выступая на пресс-конференции во время ралли «Дакар», бен Сулайем сказал, что руководящий орган будет открыт для утверждения любой команды, которую сочтёт достаточно хорошей для участия в Формуле-1.

«В целом, если мы посмотрим на устойчивость Формулы-1, мы должны открыть её для других брендов. У нас может быть до 12 команд на стартовой решётке.

Я не вижу причин, по которым мы не должны приветствовать новые команды, особенно американцев. В этом году мы уже провели там три гонки. Мы приветствуем любое предложение стать одной из 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже если они небольшие, как в случае с «Хаасом», — приводит слова бен Сулайема RaceFans.