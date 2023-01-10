«Феррари» назвала гонщиков для топ-класса «24 часов Ле-Мана». Среди них Джовинацци

«Феррари» официально объявила состав гонщиков для участия в гонках топ-класса на выносливость «24 часа Ле-Мана» в сезоне-2023.



Итальянская команда выставит две машины под названием 499P. В экипаж первой вошли Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Их машина получила номер 50. Ровно 50 лет назад «Феррари» в последний раз выступала в гонках топ-класса на выносливость.



Экипаж второй машины — Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, который был резервным пилотом «Феррари» в Формуле-1.



«Дебют 499P станет определяющим моментом в истории «Феррари», и для меня большая честь стать частью этого. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, но мы осознаём свою силу и готовы к такому большому вызову», — приводит слова Джовинацци пресс-служба команды.