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Майкл Андретти раскритиковал команды Формулы-1 за жадность

Майкл Андретти раскритиковал команды Формулы-1 за жадность
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Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти раскритиковал команды Формулы-1 и обвинил их в жадности, так как они препятствуют присоединению «Андретти» к гоночной серии.

Ранее стало известно, что «Андретти» в партнёрстве с General Motors хотели бы присоединиться к Формуле-1, но, как сообщается, остальные команды не хотят увеличения числа участников.

«Всё дело в деньгах. Во-первых, они считают, что их доля призовых станет меньше, но они также становятся жадными и боятся, что мы заберём всех американских спонсоров. Всё дело именно в жадности и в том, что они думают только о себе, а не о том, что лучше для Формулы-1 в целом.

Мохаммед бен Сулайем нас понял. Он сам гонщик и понимает, что нужны ещё одна-две команды. Доменикали тоже рад нашему сотрудничеству с General Motors», — приводит слова Андретти Forbes.

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