Главному стратегу «Феррари» угрожает увольнение после прихода Вассёра

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр может настоять на ряде изменений в команде.



Вассёр уже провёл встречу с Лораном Мекисом, Энрико Кардиле и Энрико Гуальтьери и обсудил с ними возможные кадровые изменения. По сообщениям Corriere dello Sport, встреча прошла в дружеской обстановке. Со следующей недели на базу вернутся пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший.



Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда может быть уволенным после прихода Вассёра. На испанца возложили ответственность за ряд неудачных стратегических решений, принятых в Монако, Сильверстоуне, Будапеште и других Гран-при.



Сам Фредерик Вассёр вступил в должность в январе, заменив на посту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

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