Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Во время девятого этапа «Дакара» погиб зритель

Во время девятого этапа «Дакара» погиб зритель
Комментарии

Во вторник, 10 января, в Саудовской Аравии прошёл девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.

Вечером по окончании заездов во всех классах организаторы «Дакара» сообщили о том, что во время аварии на дюне погиб один из болельщиков от полученных травм.

Сообщается, что зритель был из Италии и после инцидента был отправлен в больницу на вертолёте, но скончался во время эвакуации.

«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли-рейда. Его эвакуировали вертолётом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелёта», — сообщается в заявлении на официальном сайте «Дакара».

Ралли-рейд «Дакар»-2023 проходит с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. В четвёртый раз он проходит в Саудовской Аравии.

«Дакар» как он есть: Сайнс перевернулся, сошёл, а потом не сошёл! Обзор 9-го этапа «Дакар» как он есть: Сайнс перевернулся, сошёл, а потом не сошёл! Обзор 9-го этапа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023