Во время девятого этапа «Дакара» погиб зритель

Во вторник, 10 января, в Саудовской Аравии прошёл девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



Вечером по окончании заездов во всех классах организаторы «Дакара» сообщили о том, что во время аварии на дюне погиб один из болельщиков от полученных травм.



Сообщается, что зритель был из Италии и после инцидента был отправлен в больницу на вертолёте, но скончался во время эвакуации.



«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли-рейда. Его эвакуировали вертолётом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелёта», — сообщается в заявлении на официальном сайте «Дакара».



Ралли-рейд «Дакар»-2023 проходит с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. В четвёртый раз он проходит в Саудовской Аравии.