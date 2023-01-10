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Карлос Сайнс-старший завершил выступления на «Дакар»-2023

Карлос Сайнс-старший завершил выступления на «Дакар»-2023
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Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший на своей странице в социальных сетях сообщил, что завершает выступления на ралли-рейде «Дакар»-2023, который проходит в Саудовской Аравии.

«К сожалению, в ходе сегодняшнего инцидента машина получила серьёзные повреждения, и её больше невозможно восстановить. Мы с большим сожалением вынуждены сообщить, что покидаем «Дакар», но главное, что не случилось ничего страшного. Спасибо Лукасу Крусу и «Ауди» за всю проделанную работу и целеустремлённость», — написал Сайнс-старший в социальных сетях.

Сегодня, 10 января, во время девятого этапа «Дакар»-2023 Карлос Сайнс-старший попал в аварию, после чего его на вертолёте направили на обследование. Позже сам гонщик попросил вернуть его к машине.

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