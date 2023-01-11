Расселл призвал ФИА пересмотреть систему начисления штрафных баллов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал Международную автомобильную ассоциацию (ФИА) пересмотреть систему начисления штрафных баллов, приведя в пример новичка «Альпин» Пьера Гасли.



«Были переговоры, и я думаю, что ФИА обязательно пересмотрит систему начисления штрафных баллов. Если какой-то гонщик и будет в итоге дисквалифицирован, то только за какой-то очень серьёзный инцидент. Я точно не отношу Пьера Гасли к опасным или безрассудным гонщикам. Несколько штрафных очков ему дали за мелкие проступки — нарушение границ трассы или несоблюдение требуемого расстояния от машины безопасности. Так что было бы обидно, если бы он получил дисквалификацию», — приводит слова Расселла RacingNews365.



Пьер Гасли набрал десять штрафных очков в прошлом сезоне.

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