На скончавшегося зрителя «Дакара» наехал Лопрайс. Чеху грозит дисквалификация
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Стали известны подробности инцидента с погибшим зрителем на ралли-рейде «Дакар»-2023, который проходит в Саудовской Аравии.
Ранее организаторы турнира сообщили, что в результате аварии пострадал один из зрителей. При эвакуации на вертолёте он скончался.
На погибшего зрителя наехал лидер грузового зачёта, чешский гонщик Алеш Лопрайс, которому теперь грозит снятие с гонки. Согласно правилам, гонщик должен остановиться на месте происшествия, чего Лопрайс не сделал. Пройдёт разбирательство, где определят, мог ли гонщик заметить инцидент.
Стоит отметить, что в 2019 году на «Дакаре» в схожий инцидент попал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Болельщик отделался переломом ноги, но Каргинов был снят с гонки.
Новость по темеВо время девятого этапа «Дакара» погиб зритель
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