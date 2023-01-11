Видео: лидер грузового зачёта «Дакара» наезжает на болельщика

10 января на ралли-рейде «Дакар»-2023 прошёл девятый этап соревнований, в ходе которого произошёл инцидент с одним из болельщиков.
Лидер общего зачёта грузовиков Алеш Лопрайс попал в аварию, в ходе которой серьёзные травмы получил один из зрителей. Его попытались эвакуировать на вертолёте в больницу, но он скончался во время перевозки. Об этом организаторы «Дакара» сообщили официально.
Лопрайсу грозит дисквалификация, так как он не остановился на месте инцидента, как указано в правилах соревнований. Будет проведено разбирательство, в ходе которого определят, видел ли Лопрайс инцидент.
Авария на «Дакар»-2023 с участием Алеша Лопрайса, после которой скончался зритель:
В 2019 году в похожей ситуации был дисквалифицирован Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер». При этом в аварии с участием россиянина болельщик отделался переломом ноги.
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