Штайнер рассказал, почему «Хаас» станет сильнее в сезоне-2023

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение о том, что его команда опытнее по сравнению с предыдущими сезонами.

«Никаких сожалений по поводу прошлых решений. Я бы сделал это точно так же снова. Это был шаг назад, который был необходим, чтобы сделать два шага вперёд. Это дало нам хорошую основу для будущего.

Когда наша техническая команда начала разрабатывать болид 22-го года в 21-м году, это было много хороших людей, но до этого они не работали как единая команда. Они создали вместе одну машину с нуля — и это была неплохая машина, я должен сказать, но теперь у них есть опыт работы вместе. Теперь они работают как одна команда, поэтому я думаю, что следующая машина будет лучше.

Доволен ли я итоговым восьмым местом? Не совсем. Но в конечном итоге это хорошая отправная точка для дальнейшего развития. «Хаас» здесь, чтобы остаться. Мы сильны, и думаю, что с этого момента мы сможем стать только лучше», — приводит слова Штайнера GPblog.