Штайнер рассказал, был ли у «Хааса» вариант не прекращать сотрудничество с «Уралкалием»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вспомнил, как перед сезоном-2022 команда прекратила сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», которая была её титульным спонсором. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. По словам Штайнера, по-другому американская команда поступить не могла.



«Оглядываясь назад, могу сказать, что мы поступили правильно. Другого решения мы принять не могли. Безусловно, на начало сезона такая ситуация повлияла. Предстояло проделать большую работу, чтобы вернуться туда, где мы хотели быть. Но как только мы начали гонку в Бахрейне, то увидели, насколько быстра жизнь в Формуле-1.



Мы никогда не оглядывались назад. Из той ситуации нужно было просто извлечь максимум пользы. Это был вызов. Но этот вызов дал нам возможность», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на Speedcafe.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: