Вольф: Хэмилтон был вынужден более половины сезона заниматься не тем, чем должен

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу болида команды в сезоне-2022.

«Машина, с которой выступали наши пилоты в начале сезона, была очень непредсказуемой, сложной в управлении и неконкурентоспособной для гонок в первых рядах. Поэтому это были, скорее, живые тренировки, чем настоящие гонки.

Как только мы достигли определённой точки развития, он вернулся к своей игре. По сути, он должен выигрывать гонки и бороться за победы, но более половины сезона он был вынужден заниматься развитием болида», — приводит слова Вольфа GPFans.

«Мерседес» в минувшем сезоне занял третье место в Кубке конструкторов. Пилоты немецкой команды выиграли одну гонку в 2022 году.

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1: