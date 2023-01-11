Вольф: Хэмилтон был вынужден более половины сезона заниматься не тем, чем должен
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу болида команды в сезоне-2022.
«Машина, с которой выступали наши пилоты в начале сезона, была очень непредсказуемой, сложной в управлении и неконкурентоспособной для гонок в первых рядах. Поэтому это были, скорее, живые тренировки, чем настоящие гонки.
Как только мы достигли определённой точки развития, он вернулся к своей игре. По сути, он должен выигрывать гонки и бороться за победы, но более половины сезона он был вынужден заниматься развитием болида», — приводит слова Вольфа GPFans.
«Мерседес» в минувшем сезоне занял третье место в Кубке конструкторов. Пилоты немецкой команды выиграли одну гонку в 2022 году.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
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