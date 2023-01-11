Алеш Лопрайс сделал заявление после смертельного наезда на зрителя на «Дакаре»

Чешский гонщик Алеш Лопрайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о трагическом инциденте, случившемся на ралли-рейде «Дакар»-2023. Во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб.
«Мы уже легли спать, но тут комиссары нас разбудили, сказав, что у них есть видеозапись нашего наезда на человека. Всё это случилось по ошибке. Человек пытался сфотографировать «Даму» (прозвище их грузовика. — Прим. «Чемпионата») под дюной. Он оказался травмирован, а во время транспортировки в госпиталь у него случился сердечный приступ. Человеческая жизнь была уничтожена и де-факто моими действиями. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. У нас есть бортовые и внешние видеокамеры, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла.
Это был итальянец, но я пока даже не знаю его имени. 69-летний болельщик, который приехал, чтобы посмотреть «Дакар». Хочу выразить самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Этот трагичный инцидент будет преследовать меня до конца жизни», — сказал Лопрайс.
Смертельная авария на «Дакаре»: грузовик сбил зрителя:
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