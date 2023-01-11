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Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем на «Дакаре». Видео

Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем на «Дакаре». Видео
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс поделился видеозаписью, на кадрах которой показано, как из кабины его грузовика выглядело столкновение со зрителем. Напомним, трагический инцидент случился во время престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В результате болельщик погиб.

Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем на «Дакаре»:

Впоследствии Алеш сообщил, что не заметил зрителя. Лопрайсу теперь грозит снятие с соревнований. В скором времени состоится разбирательство, где определят, мог ли гонщик заметить инцидент.

Общий зачёт после девятого этапа:

1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.
2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.

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