Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем на «Дакаре». Видео

Чешский гонщик Алеш Лопрайс поделился видеозаписью, на кадрах которой показано, как из кабины его грузовика выглядело столкновение со зрителем. Напомним, трагический инцидент случился во время престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В результате болельщик погиб.

Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем на «Дакаре»:

Впоследствии Алеш сообщил, что не заметил зрителя. Лопрайсу теперь грозит снятие с соревнований. В скором времени состоится разбирательство, где определят, мог ли гонщик заметить инцидент.



Общий зачёт после девятого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.