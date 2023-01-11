Часть команд Ф-1 хочет повысить вступительный взнос для «Андретти» с $ 200 до $ 700 млн

Часть команд Формулы-1 хочет добиться повышения вступительного взноса для новичков. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источник внутри одной из команд.



В настоящий момент вступительный взнос составляет $ 200 миллионов. Некоторые гоночные коллективы считают его слишком низким и хотели бы, чтобы он был повышен до $ 500 миллионов. В то же время источник BBC отметил, что сумму взноса следовало бы повысить до $ 600-700 миллионов.

Напомним, ранее команда «Андретти» заявила о намерении объединить усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Королевские гонки». При этом сообщалось, что почти все команды Формулы-1 выступают против этого.