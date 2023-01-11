Источник: Виттих продолжит работу в качестве гоночного директора Формулы-1 в 2023 году

Формула-1 не станет убирать Нильса Виттиха с поста гоночного директора. Он продолжит выполнять свои обязанности в 2023 году, сообщает RaceFans.

Виттих был назначен на эту должность вместе с Эдуарду Фрейташем после резкого ухода бывшего гоночного директора Майкла Маси в начале прошлого года. ФИА прекратила практику разделения должности после Гран-при Японии, когда гонщики пожаловались на то, что во время сильного дождя во время сейфти-кара на трассу был отправлен эвакуатор.

Напомним, в понедельник на пресс-конференции президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем ответил на вопрос о планах ФИА в отношении будущего этой должности, сказав, что руководящий орган спорта намерен продолжать инвестировать в подготовку новых специалистов, которые в будущем будут работать в качестве директоров гонок, а также стюардов.