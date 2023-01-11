Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов. Кевин Бенавидес стал лидером зачёта

В Саудовской Аравии проходит 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте мотоциклов по его итогам стал гонщик из Ботсваны Росс Бранч. Вторым был представитель Франции Адриен ван Беверен. Замкнул тройку лучших Майкл Доэрти.
«Дакар»-2023. Мотоциклы. 10-й этап:
1. Росс Бранч (HERO Motorsports) — 1:44.00.
2. Адриен ван Беверен («Хонда») +0.21.
3. Майкл Доэрти («Хускварна») +0.30.
4. Кевин Бенавидес (КТМ) +1.00.
5. Маттиас Валькнер (КТМ) +1.22.
6. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.43.
7. Мэйсон Кляйн (КТМ) +3.05
Общий зачёт после 10 этапов на данный момент:
1. Кевин Бенавидес (КТМ) – 35:46.06.
2. Скайлер Хоус («Хускварна») +1.29
3. Тоби Прайс (КТМ) +2.10.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +9.52.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.58.
6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +15.38.
7. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 20.42.
- 11 января 2023
-
14:06
-
14:02
-
13:54
-
13:01
-
12:59
-
12:34
-
11:57
-
11:01
-
10:45
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
00:53
-
00:43
-
00:12
- 10 января 2023
-
23:32
-
22:45
-
20:57
-
20:09
-
19:03
-
18:25
-
17:37
-
16:35
-
16:35
-
15:50
-
15:23
-
15:00
-
14:21
-
14:02
-
13:35
-
12:55
-
12:43
-
12:32
-
11:30
-
11:19