Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов. Кевин Бенавидес стал лидером зачёта

В Саудовской Аравии проходит 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте мотоциклов по его итогам стал гонщик из Ботсваны Росс Бранч. Вторым был представитель Франции Адриен ван Беверен. Замкнул тройку лучших Майкл Доэрти.



«Дакар»-2023. Мотоциклы. 10-й этап:



1. Росс Бранч (HERO Motorsports) — 1:44.00.

2. Адриен ван Беверен («Хонда») +0.21.

3. Майкл Доэрти («Хускварна») +0.30.

4. Кевин Бенавидес (КТМ) +1.00.

5. Маттиас Валькнер (КТМ) +1.22.

6. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.43.

7. Мэйсон Кляйн (КТМ) +3.05



Общий зачёт после 10 этапов на данный момент:



1. Кевин Бенавидес (КТМ) – 35:46.06.

2. Скайлер Хоус («Хускварна») +1.29

3. Тоби Прайс (КТМ) +2.10.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +9.52.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.58.

6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +15.38.

7. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 20.42.