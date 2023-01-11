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Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов. Кевин Бенавидес стал лидером зачёта

Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов. Кевин Бенавидес стал лидером зачёта
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В Саудовской Аравии проходит 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте мотоциклов по его итогам стал гонщик из Ботсваны Росс Бранч. Вторым был представитель Франции Адриен ван Беверен. Замкнул тройку лучших Майкл Доэрти.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. 10-й этап:

1. Росс Бранч (HERO Motorsports) — 1:44.00.
2. Адриен ван Беверен («Хонда») +0.21.
3. Майкл Доэрти («Хускварна») +0.30.
4. Кевин Бенавидес (КТМ) +1.00.
5. Маттиас Валькнер (КТМ) +1.22.
6. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.43.
7. Мэйсон Кляйн (КТМ) +3.05

Общий зачёт после 10 этапов на данный момент:

1. Кевин Бенавидес (КТМ) – 35:46.06.
2. Скайлер Хоус («Хускварна») +1.29
3. Тоби Прайс (КТМ) +2.10.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +9.52.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.58.
6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +15.38.
7. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 20.42.

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