Гюнтер Штайнер: «Хаас» — одна из самых стабильных команд Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новом спонсоре команды – американской финансовой компании MoneyGram. Отметим, что сейчас «Хаас» официально называется MoneyGram Haas F1 Team.



«Прежде всего, MoneyGram очень солидная компания, которая, хотя и является американской, ведёт 75% своего бизнеса по всему миру. Поэтому тот факт, что они захотели присоединиться к нам, показывает, насколько хороша Формула-1. Кроме того, то, что они выбрали «Хаас», показывает их убеждённость в том, что мы на правильном пути.



Это показывает нашим сотрудникам, болельщикам, что «Хаас» здесь, чтобы оставаться и дальше. Думаю, сейчас у нас одна из самых стабильных команд в паддоке. В сетке десять крепких гоночных коллективов, и «Хаас» один из них», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на Speedcafe.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: