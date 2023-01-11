В «Андретти» опровергли, что General Motors не будет участвовать в разработке двигателя

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти опроверг слухи о том, что General Motors не будет напрямую участвовать в разработке мотора на сезон-2026.



«Это всё слухи, на самом деле всё иначе. «Кадиллак» будет вовлечён в производство машины. Если мы попадём в Формулу-1 в 2025 году, то моторы останутся прежними и нам придётся использовать что-то из того, что есть сейчас. Однако при новом регламенте на силовые установки в 2026 году возможны различные варианты взаимодействия с другим производителем. Это не будет просто ребрендинг двигателя. В этот мотор будет вложена интеллектуальная собственность «Кадиллака», — приводит слова Майкла Андретти Forbes.



Ранее сообщалось, что на фоне потенциального прихода «Андретти» и General Motors в Формулу-1 в серии обсуждается возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.



Сообщается, что автомобильные компании не хотят давать своим конкурентам возможность получать аналогичную рекламную отдачу, при этом не вкладывая средства в разработку моторов Формулы-1.