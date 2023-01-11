Зак Браун рассказал о перспективах Палоу и О'Уорда в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о ситуации вокруг Алекса Палоу и Патрисио О'Уорда и их перспектив в Формуле-1.



«Мы объявили о подписании Алекса Палоу в роли нашего резервного пилота, потому что у него есть суперлицензия. Палоу продолжит работать с нами на тестах. Что касается Патрисио, то у него запланирована масштабная работа, но у О’Уорда нет суперлицензии, однако, надеюсь он получит её по окончании сезона-2023 в IndyCar, пусть гарантировать этого никто и не может.



В автоспорте всё быстро меняется. Наличие в IndyCar двух гонщиков с суперлицензией, которые очень хорошо показали себя за рулём машины Формулы-1, даст нам больше возможностей для планирования нашего будущего», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.