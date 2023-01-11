Хэмилтон рассказал о фанате, который постоянно выносил его с трассы в онлайн-гонках

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал забавную историю, связанную с его попытками поиграть в видеоигру Gran Turismo.



«Во время рождественских каникул я иногда поигрывал в Gran Turismo. И перед самым Рождеством я решил поиграть в онлайн-формате. Там был кто-то с моими инициалами, что-то вроде LewisGB или LH44. И он постоянно выносил меня с трассы! Он даже не знал, что гоняет против меня», — рассказал Льюис Хэмилтон в видео, опубликованном в социальных сетях команды.



«Ну вот, ты меня раскрыл!» — пошутил сидевший рядом Джордж Расселл.



Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Впервые в карьере Льюис не выиграл ни одной гонки за год. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.