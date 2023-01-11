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Леклер рассказал об увлечении, которое он разделяет с Хэмилтоном

Леклер рассказал об увлечении, которое он разделяет с Хэмилтоном
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своём увлечении модой, которое он разделяет с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Я начал модный проект, но с тех пор остановил его. Надеюсь, что в будущем смогу к нему вернуться. Иногда мы с Льюисом говорим о модных брендах, которые нам нравятся. У него хороший вкус и много смелости, чтобы появляться в паддоке в привлекающей внимание одежде.

Мода выражает себя без слов. Я понял это с тех пор, как попутешествовал по миру вместе с Формулой-1. Обнаружил, что хорошая одежда имеет разное значение в разных культурах и традициях. Я заинтересовался модой в 2017-м. Тогда я начал посещать показы мод и стал послом Armani — так я больше проник в мир моды», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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