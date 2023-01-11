Зафнауэр: мы с Росси — как два папы разных церквей

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о совместной работе с исполнительным директором компании Лораном Росси.
«Работать с Лораном Росси очень легко, потому что мы как два папы разных церквей. Он — исполнительный директор «Альпин», автомобильной компании, и я перед ним отчитываюсь.
Одной из составляющих «Альпин» является команда Формулы-1. Так что я просто ему докладываю. Он получает отчёты о продажах, дизайне, производстве, маркетинге и прочем. Это похоже на то, как Тото Вольф отчитывается перед Олой Каллениусом.
Последнее, чего ты хочешь на новом месте работы — чтобы ваши роли пересекались. Это даже хуже, когда есть области, в которых не работает никто. Поначалу было некоторое пересечение, а потом мы разобрались: я делаю одно, ты – другое, и постарались, чтобы не было ни пересечения, ни недоработок. Сейчас всё работает именно так», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
- 11 января 2023
-
21:48
-
21:45
-
20:59
-
20:54
-
19:44
-
18:58
-
18:27
-
17:55
-
17:12
-
16:29
-
16:07
-
15:25
-
15:16
-
14:57
-
14:06
-
14:02
-
13:54
-
13:01
-
12:59
-
12:34
-
11:57
-
11:01
-
10:45
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
00:53
-
00:43
-
00:12
- 10 января 2023
-
23:32
-
22:45
-
20:57
-
20:09
-
19:03
-
18:25