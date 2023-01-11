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Зафнауэр: мы с Росси — как два папы разных церквей

Зафнауэр: мы с Росси — как два папы разных церквей
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о совместной работе с исполнительным директором компании Лораном Росси.

«Работать с Лораном Росси очень легко, потому что мы как два папы разных церквей. Он — исполнительный директор «Альпин», автомобильной компании, и я перед ним отчитываюсь.

Одной из составляющих «Альпин» является команда Формулы-1. Так что я просто ему докладываю. Он получает отчёты о продажах, дизайне, производстве, маркетинге и прочем. Это похоже на то, как Тото Вольф отчитывается перед Олой Каллениусом.

Последнее, чего ты хочешь на новом месте работы — чтобы ваши роли пересекались. Это даже хуже, когда есть области, в которых не работает никто. Поначалу было некоторое пересечение, а потом мы разобрались: я делаю одно, ты – другое, и постарались, чтобы не было ни пересечения, ни недоработок. Сейчас всё работает именно так», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

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