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Леклер рассказал о проблемах «Феррари» в 2022 году

Леклер рассказал о проблемах «Феррари» в 2022 году
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о проблемах команды в сезоне-2022.

«Этот сезон был сложным для команды. Мы хорошо начали, но позднее в этом сезоне у нас возникло множество проблем с надёжностью, стратегией и работой с шинами. Это было очень непросто, особенно учитывая то, что у машины есть потенциал для хороших результатов, так что финишировать в последней гонке сезона на высокой ноте было здорово.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на поиске гоночного темпа, потому что, похоже, в отличие от нас, у «Ред Булл» он есть», — приводит слова Шарля Леклера PlanetF1.

Напомним, по итогам сезона-2022 Шарль Леклер занял второе место в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.

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