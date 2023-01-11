Леклер рассказал о проблемах «Феррари» в 2022 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о проблемах команды в сезоне-2022.



«Этот сезон был сложным для команды. Мы хорошо начали, но позднее в этом сезоне у нас возникло множество проблем с надёжностью, стратегией и работой с шинами. Это было очень непросто, особенно учитывая то, что у машины есть потенциал для хороших результатов, так что финишировать в последней гонке сезона на высокой ноте было здорово.



Сейчас нам нужно сосредоточиться на поиске гоночного темпа, потому что, похоже, в отличие от нас, у «Ред Булл» он есть», — приводит слова Шарля Леклера PlanetF1.



Напомним, по итогам сезона-2022 Шарль Леклер занял второе место в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.



Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.