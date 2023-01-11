Экстрём: не тот результат, который я хотел получить перед «Дакаром»

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал второй результат на 10-м спецучастке «Дакара»-2023. Экстрём в общем зачёте располагается на 25-й позиции после 10 СУ.
«Машина была великолепна на дюнах, но для меня это был первый подобный опыт, так что я был осторожен, чтобы не допустить глупых ошибок в первой части. В итоге это всё равно не та гонка, которую мы ожидали. Мы приехали надеясь, в моём случае, пробиться в топ-3. Думаю, мы показали, что у нас есть темп, но мы столкнулись со слишком многими проблемами. Эта вторая неделя — возможность получить больше опыта, чтобы вернуться сильнее в будущем», — приводит слова Матиаса Экстрёма официальный сайт «Дакара».
«Дакар»-2023. Внедорожники. 10-й этап:
1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 1:48:32.
2. Маттиас Экстрём (GCK) +3:04.
3. Лукас Мораес (Toyota) +5:22.
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.45.
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +6:01.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +6.14.
7. Хенк Латеган (Toyota) +7.59.
Общий зачёт после 10 этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:13.37.
2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.34.
3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:37.23.
4. Хенк Латеган (Toyota) +1:48:37.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:10:56.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:45:24.
7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:50:02.
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