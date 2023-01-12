Грожан: Алонсо пилотирует так, будто ему 22 года

Бывший пилот Формулы-1, ныне гонщик IndyCar Ромен Грожан дал комментарий по поводу испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Мне нравится его отношение к делу, самоотверженность на трассе и его увлеченность пилотированием. Ему 40 с лишним лет, но он водит так, как будто ему 22 года. Каждую сессию, каждый круг, каждую тренировку он выкладывается по полной. Он стремится к этому, и мне не терпится увидеть его в «Астон Мартин» и понять, каким может быть его вызов.

Будет ли это успех или провал? Мы видели, как Алонсо менял множество команд на протяжении многих лет. Не всегда к лучшему, но я искренне надеюсь, что он получит хорошую машину и покажет нам те выступления, на которые он способен», — приводит слова Грожана Gpblog.

Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения: