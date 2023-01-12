Грожан: Алонсо пилотирует так, будто ему 22 года

Бывший пилот Формулы-1, ныне гонщик IndyCar Ромен Грожан дал комментарий по поводу испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Мне нравится его отношение к делу, самоотверженность на трассе и его увлеченность пилотированием. Ему 40 с лишним лет, но он водит так, как будто ему 22 года. Каждую сессию, каждый круг, каждую тренировку он выкладывается по полной. Он стремится к этому, и мне не терпится увидеть его в «Астон Мартин» и понять, каким может быть его вызов.
Будет ли это успех или провал? Мы видели, как Алонсо менял множество команд на протяжении многих лет. Не всегда к лучшему, но я искренне надеюсь, что он получит хорошую машину и покажет нам те выступления, на которые он способен», — приводит слова Грожана Gpblog.
Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения:
- 12 января 2023
-
10:00
-
00:45
- 11 января 2023
-
23:46
-
23:41
-
23:02
-
22:58
-
21:48
-
21:45
-
20:59
-
20:54
-
19:44
-
18:58
-
18:27
-
17:55
-
17:12
-
16:29
-
16:07
-
15:25
-
15:16
-
14:57
-
14:06
-
14:02
-
13:54
-
13:01
-
12:59
-
12:34
-
11:57
-
11:01
-
10:45
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
00:53
-
00:43
-
00:12