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Президент ФИА: после ГП Абу-Даби 2021 года Маси не захотел оставаться гоночным директором

Президент ФИА: после ГП Абу-Даби 2021 года Маси не захотел оставаться гоночным директором
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал уход бывшего гоночного директора Майкла Маси.

Маси на Гран-при Абу-Даби в 2021 году принял спорное решение, после которого Макс Ферстаппен выиграл гонку и стал чемпионом мира. Маси после инцидента был отстранён от должности, а летом 2022 года покинул ФИА.

«Это был его выбор. Случаются человеческие ошибки и Маси не захотел оставаться. Когда ему приходили угрозы, я заверил, что ФИА поддержит его. Мне тоже угрожали, чтобы я изменил результат, но надо сохранять твёрдость, чтобы социальные сети не ставили будущее нашего спорта под угрозу», — приводит слова бен Сулайема Marca.

В сезоне-2022 обязанности гоночного директора исполняли Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, но в 2023 году ожидаются изменения на этом посту.

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Источник: Виттих продолжит работу в качестве гоночного директора Формулы-1 в 2023 году
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