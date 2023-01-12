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Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап «Дакара» среди мотоциклов. Хоус стал лидером зачёта

Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап «Дакара» среди мотоциклов. Хоус стал лидером зачёта
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В Саудовской Аравии проходит 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем в зачёте мотоциклов по его итогам стал Лусиано Бенавидес. Второй результат показал Дэниел Сандерс. Третье место у Тоби Прайса.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. 11-й этап:

1. Лусиано Бенавидес («Хускварна») — 2:59.57
2. Дэниел Сандерс («ГАС») +01.38
3. Тоби Прайс (КТМ) +01.56
4. Скайлер Хауэс («Хускварна») +02.09
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +02.54
6. Себастьян Бюлер («Хиро») +05.06
7. Ромен Думонтье («Хускварна») +05.34

Общий зачёт после 10 этапов на данный момент:

1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 38:47.43.
2. Тоби Прайс (КТМ) +00.28
3. Кевин Бенавидес (КТМ) +02.44
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.14
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +15.24
6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +18.06
7. Дэниел Сандерс («ГАС») +21.40

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