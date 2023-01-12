Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Стелла: «Макларен» уже сейчас в некоторых аспектах на уровне лидеров

Андреа Стелла: «Макларен» уже сейчас в некоторых аспектах на уровне лидеров
Комментарии

Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением об уровне команды и отметил, что коллектив уже сейчас в чём-то не уступает лидерам Формулы-1.

«Уже сейчас «Макларен» в некоторых аспектах находится на уровне лидеров. Как пример пит-стопы, которые мы проводим на уровне топ-команд. В некоторых параметрах «Макларен» можно назвать второй или третьей командой. Нам понадобится ещё год слаженной работы, чтобы стать в этом ещё лучше. Наша гоночная стратегия тоже позволяет нам быть конкурентоспособными.

Конечно, есть над чем работать, но этой работы не так много. Все в нашем коллективе воодушевлены, настроены оптимистично и продолжают двигаться вперёд и стараются стать лучше», — приводит слова Стеллы GPFans.

Новость по теме
Андреа Стелла объяснил, почему не сразу согласился занять пост руководителя «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023