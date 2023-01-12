Андреа Стелла: «Макларен» уже сейчас в некоторых аспектах на уровне лидеров

Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением об уровне команды и отметил, что коллектив уже сейчас в чём-то не уступает лидерам Формулы-1.



«Уже сейчас «Макларен» в некоторых аспектах находится на уровне лидеров. Как пример пит-стопы, которые мы проводим на уровне топ-команд. В некоторых параметрах «Макларен» можно назвать второй или третьей командой. Нам понадобится ещё год слаженной работы, чтобы стать в этом ещё лучше. Наша гоночная стратегия тоже позволяет нам быть конкурентоспособными.



Конечно, есть над чем работать, но этой работы не так много. Все в нашем коллективе воодушевлены, настроены оптимистично и продолжают двигаться вперёд и стараются стать лучше», — приводит слова Стеллы GPFans.

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