Андреа Стелла: «Макларен» уже сейчас в некоторых аспектах на уровне лидеров
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Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением об уровне команды и отметил, что коллектив уже сейчас в чём-то не уступает лидерам Формулы-1.
«Уже сейчас «Макларен» в некоторых аспектах находится на уровне лидеров. Как пример пит-стопы, которые мы проводим на уровне топ-команд. В некоторых параметрах «Макларен» можно назвать второй или третьей командой. Нам понадобится ещё год слаженной работы, чтобы стать в этом ещё лучше. Наша гоночная стратегия тоже позволяет нам быть конкурентоспособными.
Конечно, есть над чем работать, но этой работы не так много. Все в нашем коллективе воодушевлены, настроены оптимистично и продолжают двигаться вперёд и стараются стать лучше», — приводит слова Стеллы GPFans.
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