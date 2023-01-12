Грожан: ожидаю увидеть борьбу трёх команд за титул в сезоне-2023

Бывший пилот Формулы-1, ныне гонщик IndyCar Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Жду, что «Мерседес» вернётся в борьбу за титул в 2023 году. «Ред Булл» останется на вершине, пускай они за счёт места в Кубке конструкторов и штрафа от ФИА получат ограничение на работу с аэротрубой. Думаю, что и «Феррари» подготовит хорошую машину.



Мне не терпится понаблюдать за борьбой трёх команд за поулы и победы в гонках. Если это произойдёт, то мы будем сходить с ума — увидим классные гонки и отличную борьбу. Может быть, я прав, может, нет, но считаю, что все три команды будут бороться», — сказал Грожан в видео на своём YouTube-канале.



В прошлом сезоне «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, а пилот австрийской команды Макс Ферстаппен стал чемпионом мира.

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