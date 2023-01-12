Mirror: Хэмилтон собирается стать совладельцем крупного английского футбольного клуба

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон вместе с сэром Джимом Рэтклиффом собирается сделать серьезное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что действующие владельцы готовы к продаже и сейчас ищут кандидатов. Несколько сторон уже заявили о своем желании сделать предложение, а Рэтклифф также хочет сделать попытку. Будучи одним из богатейших людей Великобритании, он имеет хорошие шансы.



Хэмилтон объединился с Рэтклиффом, которого он считает своим другом и деловым партнером. Ему вполне может понадобиться помощь гонщика, поскольку ожидается, что на покупку «Манчестер Юнайтед» будут потрачены миллиарды. Для Хэмилтона важно пробиться в мир бизнеса, чтобы у него была новая цель после ухода из Формулы-1.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: