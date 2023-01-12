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Шварцман примет участие в тестах «Феррари» вместе с Леклером, Сайнсом и Джовинацци

Шварцман примет участие в тестах «Феррари» вместе с Леклером, Сайнсом и Джовинацци
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, примет участие в тестах «Феррари» в январе, сообщает итальянская редакция Motorsport.

В январе «Феррари» планирует провести три тестовых дня во Фьорано. Боевые пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший проведут по полному дню за рулём болида 2021 года. Роберт Шварцман и другой резервист итальянского коллектива Антонио Джовинацци получат по полдня в заключительный день тестов.

Ранее Motorsport также сообщил, что Роберт Шварцман будет в новом сезоне выполнять роль тест-пилота «Феррари» и может присутствовать на некоторых Гран-при в качестве резервиста.

Также не исключено, что Шварцман будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в другой гоночной серии, но на данный момент информации по этому поводу нет.

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