Шварцман примет участие в тестах «Феррари» вместе с Леклером, Сайнсом и Джовинацци

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, примет участие в тестах «Феррари» в январе, сообщает итальянская редакция Motorsport.
В январе «Феррари» планирует провести три тестовых дня во Фьорано. Боевые пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший проведут по полному дню за рулём болида 2021 года. Роберт Шварцман и другой резервист итальянского коллектива Антонио Джовинацци получат по полдня в заключительный день тестов.
Ранее Motorsport также сообщил, что Роберт Шварцман будет в новом сезоне выполнять роль тест-пилота «Феррари» и может присутствовать на некоторых Гран-при в качестве резервиста.
Также не исключено, что Шварцман будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в другой гоночной серии, но на данный момент информации по этому поводу нет.
- 12 января 2023
-
15:39
-
15:14
-
15:05
-
15:03
-
14:39
-
14:30
-
14:16
-
13:30
-
12:52
-
12:34
-
11:20
-
11:18
-
10:17
-
10:00
-
00:45
- 11 января 2023
-
23:46
-
23:41
-
23:02
-
22:58
-
21:48
-
21:45
-
20:59
-
20:54
-
19:44
-
18:58
-
18:27
-
17:55
-
17:12
-
16:29
-
16:07
-
15:25
-
15:16
-
14:57
-
14:06
-
14:02