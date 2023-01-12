Стала известна дата презентации нового болида «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

«Автомобиль 2023 года опирается на уроки прошлого года, который заставил команду столкнуться с многочисленными проблемами W13 и преодолеть их. Прогресс, достигнутый благодаря усилиям и решимости всех сотрудников Брэкли и Бриксуорта, помог добиться более высоких результатов с середины сезона, включая победу на Гран-при Сан-Паулу», — говорится в пресс-релизе команды.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

График презентаций сезона-2023:



«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.