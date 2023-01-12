Стала известна дата презентации нового болида «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
«Автомобиль 2023 года опирается на уроки прошлого года, который заставил команду столкнуться с многочисленными проблемами W13 и преодолеть их. Прогресс, достигнутый благодаря усилиям и решимости всех сотрудников Брэкли и Бриксуорта, помог добиться более высоких результатов с середины сезона, включая победу на Гран-при Сан-Паулу», — говорится в пресс-релизе команды.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.
График презентаций сезона-2023:
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
- 12 января 2023
-
15:39
-
15:14
-
15:05
-
15:03
-
14:39
-
14:30
-
14:16
-
13:30
-
12:52
-
12:34
-
11:20
-
11:18
-
10:17
-
10:00
-
00:45
- 11 января 2023
-
23:46
-
23:41
-
23:02
-
22:58
-
21:48
-
21:45
-
20:59
-
20:54
-
19:44
-
18:58
-
18:27
-
17:55
-
17:12
-
16:29
-
16:07
-
15:25
-
15:16
-
14:57
-
14:06
-
14:02