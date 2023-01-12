«Феррари» прокомментировала расторжение контракта со швейцарской криптобиржей Velas

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» подтвердила расторжение контракта со швейцарской криптокомпанией Velas. При этом, как сообщили представители команды, завершение контракта является предметом спора или судебного разбирательства.



«К сожалению, соглашение с Velas было расторгнуто нами досрочно. Мы не комментируем вопросы, являющиеся предметом спора или судебного разбирательства», — цитирует представителя «Феррари» Reuters.



Кроме того, итальянская команда подтвердила, что прекратила сотрудничество с брендом Snapdragon. Как сообщается, однолетний контракт со спонсором завершился, и стороны приняли решение не продлевать его.



Сотрудничество «Феррари» с двумя этими спонсорами, согласно сторонним оценкам, приносило итальянской команде около $ 55 млн.