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«Феррари» прокомментировала расторжение контракта со швейцарской криптобиржей Velas

«Феррари» прокомментировала расторжение контракта со швейцарской криптобиржей Velas
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» подтвердила расторжение контракта со швейцарской криптокомпанией Velas. При этом, как сообщили представители команды, завершение контракта является предметом спора или судебного разбирательства.

«К сожалению, соглашение с Velas было расторгнуто нами досрочно. Мы не комментируем вопросы, являющиеся предметом спора или судебного разбирательства», — цитирует представителя «Феррари» Reuters.

Кроме того, итальянская команда подтвердила, что прекратила сотрудничество с брендом Snapdragon. Как сообщается, однолетний контракт со спонсором завершился, и стороны приняли решение не продлевать его.

Сотрудничество «Феррари» с двумя этими спонсорами, согласно сторонним оценкам, приносило итальянской команде около $ 55 млн.

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