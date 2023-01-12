Майк Крак: из Феттеля получился бы отличный руководитель команды

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что у Себастьяна Феттеля есть потенциал, чтобы стать хорошим руководителем команды.



«Я не знаю, хотел бы Себастьян поменять роль пилота на статус руководителя команды или нет, но думаю, что из Феттеля получился бы отличный босс коллектива. Он харизматичен и у него есть всё необходимое, что позволит ему быть хорошим специалистом на такой должности», — приводит слова Майка Крака Motorsport Week.



Летом Себастьян Феттель объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании сезона-2022. Последние два сезона немецкий гонщик выступал за британскую команду «Астон Мартин».



Ранее Хельмут Марко также заявил, что Феттель может получить должность в «Ред Булл».