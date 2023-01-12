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Стала известна дата выхода нового сезона Drive to Survive

Стала известна дата выхода нового сезона Drive to Survive
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Новый, уже пятый сезон сериала Drive to Survive выйдет в эфир на платформе Netflix 24 февраля, сообщает официальный сайт стриминговой платформы.

Новый сезон буднет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.

Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Она была самой большой у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.

Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.

Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё один сезон сериала.

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