Стала известна дата выхода нового сезона Drive to Survive

Новый, уже пятый сезон сериала Drive to Survive выйдет в эфир на платформе Netflix 24 февраля, сообщает официальный сайт стриминговой платформы.



Новый сезон буднет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.



Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Она была самой большой у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.



Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.



Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё один сезон сериала.