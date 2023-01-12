Лидер общего зачёта «Дакара» Аль-Аттия прокомментировал пятый результат на 11-м СУ

Лидер общего зачёта «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин Нассер Аль-Аттия прокомментировал пятый результат на 11-м спецучастке ралли-марафона.



«Всё хорошо. Сегодня мы провели впечатляющий этап, не допустив ошибок. Это выглядело довольно легко, потому что мы не торопились, хотели просто финишировать без проблем, чтобы нам не пришлось потом работать над машиной всю ночь. Всё идёт хорошо. Сейчас мы проверяем машину, чтобы всё было готово к завтрашнему дню.



Нам не нужно атаковать без причины. Мы стараемся сделать всё возможное, потому что завтрашний день очень важен. Сегодня нам просто нужно было финишировать. Нам необходимо контролировать ситуацию, потому что нет смысла сходить с ума и атаковать», — приводит слова Нассера Аль-Аттии официальный сайт «Дакара».