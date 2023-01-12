Ник де Врис: Ферстаппен для меня как старший брат в Формуле-1

Новобранец «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о своих взаимоотношениях с Максом Ферстаппеном.
«Мы с Максом знакомы практически с раннего детства, так как росли в картинге примерно в одно время — пусть на самом деле мы никогда и не выступали друг против друга. В первый раз мы сражались с ним в Монце в прошлом году, и оказались рядом на решётке. Это потрясающе.
У нас отличные отношения. Мы вместе росли в гонках, наши отцы были сильно вовлечены в это, мы участвовали в похожих соревнованиях в Европе. Конечно, мы очень уважаем друг друга. Вдобавок мы из одной страны и говорим на одном языке. Хотя я старше, именно Ферстаппен для меня как старший брат в Формуле-1. Он многого достиг и кажется очень опытным», — приводит слова де Вриса пресс-служба «Альфа Таури».
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