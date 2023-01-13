«Самые лучшие снимки всегда размыты». Хэмилтон показал, как отпраздновал день рождения

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как провёл свой день рождения. Напомним, 7 января Хэмилтону исполнилось 38 лет.
«Самые лучшие всегда получаются размытыми. Огромное спасибо!» — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
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