Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Самые лучшие снимки всегда размыты». Хэмилтон показал, как отпраздновал день рождения

«Самые лучшие снимки всегда размыты». Хэмилтон показал, как отпраздновал день рождения
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как провёл свой день рождения. Напомним, 7 января Хэмилтону исполнилось 38 лет.

«Самые лучшие всегда получаются размытыми. Огромное спасибо!» — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

Новость по теме
Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, снявшись с голым торсом. Фото
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023