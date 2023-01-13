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На «Дакаре» произошла смена лидера в зачёте мотоциклов

На «Дакаре» произошла смена лидера в зачёте мотоциклов
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В Саудовской Аравии проходит 12-й этап ралли-марафона «Дакар»-2023. Победителем по его итогам в зачёте мотоциклов стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Второй результат продемонстрировал Дэниел Сандерс. Топ-3 замкнул Тоби Прайс. Отметим, что благодаря выступлению на 12-м этапе Прайс стал лидером общего зачёта. После 11-го этапа лидировал Скайлер Хоус.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. 12-й этап:

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») — 1:57.27.
2. Дэниел Сандерс («ГАС») +0.49.
3. Тоби Прайс (КТМ) +01.58.
4. Маттиас Валькнер (КТМ) +02.05.
5. Кевин Бенавидес (КТМ) +02.22.

Общий зачёт после 12 этапов на данный момент:

1. Тоби Прайс (КТМ) — 40:47.36.
2. Скайлер Хоус («Хускварна») +0.28.
3. Кевин Бенавидес (КТМ) +02.40.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.54.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +16.14.

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