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Представлен первый в истории Афганистана суперкар. Видео

Представлен первый в истории Афганистана суперкар. Видео
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В Афганистане представили прототип первого суперкара в истории страны, который получил название Mada 9. Известно, что над его разработкой в течение пяти лет трудились несколько десятков инженеров компании ENTOP и Кабульского профессионально-технического института Афганистана (ATVI).

Подробностей о характеристиках авто на данный момент известно немного. Сообщается, что он был создан на базе четырёхцилиндрового двигателя «Тойоты». При этом его мощность остаётся неизвестной.

Представлен первый в истории Афганистана суперкар:

Местные чиновники уже сделали ряд заявлений по поводу нового суперкара. Политики отметили, что создание автомобиля доказывает всему миру способность Афганистана идти в ногу со временем и обеспечивать своё население современными благами.

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