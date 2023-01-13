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Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить его до четырёх дней

Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить его до четырёх дней
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Организаторы Гран-при Великобритании выразили желание увеличить его до четырёх дней. Об этом информирует Mirror.

Отмечается, что в планах организаторов оставить расписание этапа прежним: тренировки пройдут в обычном режиме в пятницу, за ними последует квалификация (в субботу), а сама гонка состоится в воскресенье. При этом некоторые мероприятия уикенда, по их намерениям, могли бы состояться в четверг, что повысит интерес к спорту и поспособствует привлечению дополнительных поклонников. Такой подход уже использовали организаторы Гран-при Австралии. Ещё одним плюсом, по мнению организаторов британского этапа, является получение дополнительного дохода, который можно направить на улучшение трассы.

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